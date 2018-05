Kulturhistoriker: Wie aus Eremiten Gartenzwerge wurden

Die Kulturgeschichte kennt zahlreiche bizarre Episoden. So haben englische Adelige einst in ihren Gärten zur Belustigung Eremiten angestellt. Warum Gartenzwerge deren ideologischen Nachfolger sind, erklärt der Kulturhistoriker Antonio Lucci in einem ORF.at-Interview.

Mehr dazu in science.ORF.at