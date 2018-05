Treffen zu Pflegefinanzierung bei Löger

Heute finden im Finanzministerium Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die erwarteten Zusatzkosten nach Ende des Pflegeregresses statt. Der erste Termin vor eineinhalb Wochen war wegen einer Erkrankung von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kurzfristig abgesagt worden.

Die Landesfinanzreferenten wollen verhindern, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben, die durch einen Gesetzesbeschluss im Nationalrat kurz vor der Wahl im Vorjahr entstehen.

Die Kosten sind von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Die Spitze bildet dabei die Bundeshauptstadt Wien mit durchschnittlich 238 Euro am Tag. In Tirol sind es hingegen nur 74 Euro, so der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria, der sich auf Zahlen des Fiskalrats für 2015 beruft. Der österreichweite Durchschnitt liegt bei 127 Euro.