Mordverdacht: U-Haft über Asylwerber in NÖ verhängt

Über einen 25-jährigen Asylwerber, der am Donnerstag in Maria Enzersdorf (Niederösterreich) festgenommen wurde und unter Mordverdacht steht, ist gestern in Wiener Neustadt die U-Haft verhängt worden.

Mehr dazu in noe.ORF.at