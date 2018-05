Cambridge Analytica speicherte Facebook-Daten bis 2017

Die inzwischen insolvente britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica hat Informationen über die betroffenen Facebook-User laut einem Zeitungsbericht trotz mehrfacher Aufforderung lange nicht gelöscht.

Erst im April 2017 - also 16 Monate nach der ersten Ermahnung durch Facebook und weit über den US-Wahlkampf hinaus - bestätigte das umstrittene Unternehmen, dass es keine „abgeleiteten Daten“ von Facebook mehr aufbewahre. Das berichtete der britische „Guardian“.

Nur Rohdaten gelöscht?

Im März war bekanntgeworden, dass sich Cambridge Analytica unerlaubt Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Profilen verschafft hatte. Facebook hatte das Unternehmen seit Dezember 2015 immer wieder zur Löschung der Informationen aufgerufen. Laut dem „Guardian“-Artikel wurden wohl Rohdaten entfernt, nicht aber die daraus abgeleiteten - und für „Microtargeting“ wichtigen - Analysen und Vorhersagemodelle.

Der „Guardian“ bezieht sich in seinem Artikel auf interne E-Mails. Außerdem berichten nicht namentlich genannte Mitarbeiter, dass die Informationen versteckt auf den Servern der Firma gespeichert worden seien. Man habe sie nur abrufen können, „wenn du wusstest, wo sie waren“, hieß es.

„Fake News“-Ultimatum der EU-Kommission gegen Facebook

Die Insolvenz von Cambridge Analytica in der vergangenen Woche riss unterdessen auch die Mutterfirma SCL mit. Angesichts der Lawine

kommender Probleme wurde schon Mitte 2017 eine Auffangfirma namens Emerdata gegründet, die meisten führenden SCL-Mitarbeiter wechselten

mittlerweile dorthin. Dass nun unter neuem Namen einfach weitermanipuliert wird, ist jedoch unwahrscheinlich, quer durch Europa sind

die Behörden längst hinter den handelnden Personen her.

In Großbritannien wird eine parlamentarische Untersuchung zur Rolle der Firma bei der „Brexit“-Abstimmung vorbereitet, in Deutschland, Italien und Irland untersuchen die Datenschutzbehörden. Die EU-Kommission

stellte nun doch eine Regulation gegen Desinformationskampagnen samt einem Ultimatum an Facebook und Co. in den Raum, das im Oktober

schlagend wird. In Brüssel grassieren große Befürchtungen vor einer konzertierten Manipulation der EU-Wahl im nächsten Jahr.

