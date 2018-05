Missbrauch: Schwere Vorwürfe gegen Kirche

Rund um einen Fall offenbar wiederholten sexuellen Missbrauchs und der Misshandlung in einem kirchengeführten Erziehungsheim in Hollabrunn (Niederösterreich) gibt es weitere schwere Vorwürfe gegen die katholische Kirche. Eine heute 41-jährige Frau gibt an, sie sei als junges Mädchen von dem dort tätigen Kaplan über Jahre hinweg zu sexuellen Handlungen genötigt und zweimal geschwängert worden.

