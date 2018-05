Österreich-Premiere mit vielen Hits

40 Jahre nach seiner Ankunft auf der Erde will der Außerirdische Thomas Jerome Newton nur noch eines: sterben. Der Plot des Musicals „Lazarus“, eines der letzten Werke des verstorbenen Superstars David Bowie, schließt an jenen der Science-Fiction-Klassikers „The Man Who Fell to Earth“ von 1976 an. Am Mittwoch feiert das Stück am Wiener Volkstheater seine Österreich-Premiere. Bowie-Fans dürfen sich auf die Neuinterpretation zahlreicher Songklassiker freuen.

Lesen Sie mehr …