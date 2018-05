Österreich mit Startnummer 13

Das Bühnenschiff sticht endlich in See: Mit dem Motto „All Aboard“ startet der heurige Eurovision Song Contest in Lissabon am Dienstagabend mit dem ersten Halbfinale. Mit Startnummer 13 dabei ist Cesar Sampson für Österreich. Die Chancen, dass er mit „Nobody but You“ ins Finale einziehen darf, stehen - glaubt man Experten und Buchmachern - gut. In der Konkurrenz am Dienstag finden sich bereits einige Favoriten, aber auch Acts, die, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, schnell wieder die Heimreise antreten werden müssen.

