Überraschender Abschied aus der Politik

Am Montag hat Matthias Strolz überraschend seinen Rückzug aus NEOS angekündigt. Er folge der „Stimme des Herzens“, so Strolz bei seiner emotionalen Erklärung über die Beweggründe für den plötzlichen Rückzug aus der Politik. Für viele, laut Medienberichten auch innerhalb der Partei, kam Strolz’ Rücktritt völlig unerwartet. Die „geordnete“ Übergabe beende jetzt die geglückte „Pionierphase“ von NEOS, so der scheidende Parteichef, der im Zuge der Pressekonferenz auch ambitionierte Ziele für die von ihm gegründete Partei vorgab.

Lesen Sie mehr …