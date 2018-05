Eine Favoritin, mehrere Möglichkeiten

Nachdem NEOS-Parteichef Matthias Strolz überraschend seinen Rücktritt angekündigt hat, ist auch die Diskussion über dessen Nachfolge an der Parteispitze eröffnet. Strolz selbst sagte während seiner emotionalen Erklärung am Montag, dass die neue Führung „volle Handlungsfreiheit“ haben soll. Wer ihm folgen soll, ließ Strolz aber offen. Im Vorfeld wurde in Medien die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger als aussichtsreiche Kandidatin genannt. Doch auch andere bekannte Namen wurden ins Spiel gebracht.

