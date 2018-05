Stich- und Schusswaffenangriffe nehmen zu

Säure, Messer und Schüsse: In Großbritannien werfen brutale Angriffe erneut ein Schlaglicht auf die zunehmende Gewalt auf den Straßen. Zuletzt wurden zwei Teenager im Alter von 13 und 15 Jahren in einem Londoner Vorort am helllichten Tag angeschossen. Nur wenige Stunden zuvor starb ein 17-Jähriger durch Kugeln. Die Zahl der Gewalttaten nimmt zu, kürzlich gab es mehr Morde in London als in der US-Metropole New York. Die britische Regierung will nun viel Geld in die Kriminalitätsbekämpfung pumpen. Kritiker werfen ihr gleichzeitig vor, das Problem mitverursacht zu haben.

Lesen Sie mehr …