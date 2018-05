Tennis: Thiem droht aus Top Ten zu fallen

Für Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem beginnt die heiße Phase der Sandplatzsaison. Der Niederösterreicher, der im ATP-Ranking derzeit auf Platz sieben liegt, hat in den nächsten Wochen das Finale in Madrid sowie die Halbfinale in Rom und Paris zu verteidigen. Bei schwachem Abschneiden in den „Wochen der Wahrheit“ droht Thiem der Fall aus den Top Ten.

Coach Günter Bresnik sieht seinen Schützling gerüstet. Von der großen Punktemenge, die Thiem letzte Saison geholt hat, lässt sich Bresnik jedenfalls nicht beeindrucken.

