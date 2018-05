Absatz steigt - aber Umfang zu gering

Von Bananen über Kaffee bis Rosen - die Palette an Produkten mit Fairtrade-Siegel ist groß. Dahinter steht die Idee des fairen Handels, der Hersteller in Ländern wie Äthiopien und Ecuador wirtschaftlich, rechtlich und sozial absichern und besserstellen soll. Im Grunde funktioniert das System, der Absatz an Fairtrade-Produkten steigt stetig an. Doch es gibt gegen Ende der Handelskette ein Problem mit der Menge - ein Umstand, den Fairtrade seit Langem verbessern will.

