Matthias Strolz live zu seinem Rückzug

Matthias Strolz hat heute überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Bis Ende Juni will er den Parteivorsitz abgeben und bis zum Herbst die Führung des Parlamentsklubs in neue Hände legen. Danach wird er aus dem Nationalrat ausscheiden. Dazu ist Strolz live im ZIB2-Studio.

Erdogan droht mit weiterer Militäroffensive

In der Türkei hat der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl in eineinhalb Monaten begonnen. Der Amtsinhaber gibt dabei gleich die Themen vor. Erdogan kündigt neue Militärkampagnen in Syrien für den Sommer an, auch wirtschaftlich will Erdogan die Türkei weiter stärken.

Asylwerber-Mordfall gibt Rätsel auf

Ein psychisch auffälliger Asylwerber attackiert nahe seiner Unterkunft zwei andere Asylwerber. Trotz verhängten Betretungsverbots kommt er kurze Zeit später zurück und ermordet einen Bewohner der Unterkunft. Dieser Mordfall ist vergangene Woche im niederösterreichischen Maria Enzersdorf geschehen. Jetzt stellt sich die Frage, warum dieser Mann nicht besser überwacht und psychologisch betreut wurde.

