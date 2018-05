„Lindenstraße“: Vater Beimer stirbt den Serientod

Nach fast 33 Jahren endet demnächst die Zeit der Figur Vater Beimer in der „Lindenstraße“: Der Schauspieler Joachim Luger beendet auf eigenen Wunsch sein Engagement in der deutschen Kultserie, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag in Köln mitteilte. Am 2. September wird der 74-Jährige letztmals in der „Lindenstraße“ zu sehen sein - in der Folge 1.685 stirbt Hans Beimer überraschend.

AP/Hermann J. Knippertz

Die Umstände von Beimers Bildschirmtod bleiben laut WDR bis zu diesem Tag ein Geheimnis. Damit geht eine Ära zu Ende, denn Luger gehört seit der ersten Folge der „Lindenstraße“ - die im Dezember 1985 ausgestrahlt wurde - zu den Hauptdarstellern der wöchentlichen Serie.

Der in Bochum und Berlin lebende Luger verlässt die Serie „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“. „Der Schritt, mich nach über drei Jahrzehnten von meiner Figur Hans Beimer, von dem mir sehr vertrauten Ensemble und Team zu verabschieden, ist mir nicht leicht gefallen“, zitierte der WDR den Schauspieler.