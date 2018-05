Trump nicht bei Botschaftseinweihung in Jerusalem

US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Das geht aus der heute vom Weißen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer an der Zeremonie hervor.

Die Delegation für die Feierlichkeiten am 14. Mai wird demzufolge von Vizeaußenminister John Sullivan angeführt. Ihr sollen ferner unter anderen Präsidententochter Ivanka Trump, ihr Ehemann Jared Kushner und Finanzminister Steven Mnuchin angehören.

Historischer Alleingang

Trump hatte im Dezember in einem historischen Alleingang Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anerkannt und die Verlegung der Botschaft angekündigt. Dieser Schritt wurde international scharf kritisiert. In den Palästinenser-Gebieten kam es zu Unruhen.

Israel hat 1967 im Sechstagekrieg den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems erobert. Es beansprucht die ganze Stadt als Hauptstadt. Die Palästinenser hingegen fordern Ostjerusalem als Hauptstadt für einen künftigen Staat Palästina. Nach Ansicht der internationalen Gemeinschaft muss der Status von Jerusalem in künftigen Friedensgesprächen von Israel und den Palästinensern gemeinsam festgelegt werden.

Auch Paraguay will Botschaft verlegen

Indes kündigte heute laut israelischen Angaben auch Paraguay an, seine Botschaft bis Ende Mai von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen zu wollen. Präsident Horacio Cartes werde zur Eröffnung kommen, teilte der Sprecher des israelischen Außenministeriums heute mit. Das südamerikanische Land folgt damit eben auf die USA und das mittelamerikanische Guatemala.

Beide wollen in der kommenden Woche ihre Botschaften in Jerusalem eröffnen - als momentan erste Länder.