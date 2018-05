Kritik an Polizei nach Mord in Asylunterkunft

Nach dem Mord an einem 26-jährigen Asylwerber in Maria Enzersdorf (Niederösterreich) wird Kritik am Vorgehen der Polizei laut. Laut Volksanwaltschaft seien seit dem Jahr 2016 aber auch in dem Quartier Defizite in der Betreuung bekannt.

