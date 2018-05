Eishockey-WM: Viel Lehrgeld und ein Bonuspunkt

Österreichs Teamspieler haben bei der Eishockey-WM in Dänemark die ersten beiden Partien in den Beinen. Vor allem beim 0:7 im zweiten Spiel gegen Olympiasieger Russland bezahlte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader viel Lehrgeld. Das hohe Tempo bei einer A-WM bleibt weiter die größte Herausforderung. „Wir müssen uns anpassen, damit wir in den nächsten Spielen profitieren können“, so der Trainer. Dennoch fällt ein erstes Zwischenfazit eher positiv aus. Der gegen die Schweiz eroberte Punkt könnte ein wertvoller Bonus sein.

