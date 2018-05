Offensive gegen IS-Hochburg in Libyen angekündigt

Der politisch einflussreiche libysche General Chalifa Haftar hat heute eine Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Hafenstadt Derna angekündigt. Bei einer Militärparade in der ostlibyschen Stadt Bengasi erklärte er, die „Stunde null hat geschlagen“ zur Befreiung von Derna.

Alle friedlichen Bemühungen zur Lösung der Krise seien fehlgeschlagen, daher habe er nunmehr „strenge Anweisungen“ an seine Streitkräfte zum Schutz der Zivilisten in der Hafenstadt gegeben. Derne ist die einzige Stadt im Osten Libyens, die nicht unter der Kontrolle von Haftars Armee steht.

Unzählige Milizen, konkurrierende Regierungen

Haftars Truppen kontrollieren auch größere Gebiete im Zentrum Libyens. Der General lebt in Bengasi, wo 2011 der bewaffnete Aufstand gegen den damaligen Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi begonnen hatte.

Seit dem Sturz Gaddafis wird Libyen von einem Bürgerkrieg erschüttert. Drei verschiedene Regierungen und unzählige Milizen kämpfen in dem ölreichen nordafrikanischen Land um die Kontrolle. Das Land ist wichtigster Ausgangspunkt für Flüchtlinge, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.