„Raum für Entfaltung“

Nach dem Rücktritt von NEOS-Chef Matthias Strolz hat sich dieser im ZIB2-Gespräch am Montag näher zu den Motiven seines durchaus überraschenden Rückzugs geäußert. Dabei wies er Spekulationen zurück. Es gebe „keine geheimen Pläne, kein viertes Kind, keine Krankheit“ - stattdessen habe er sich für die Übergabe entschieden, da „NEOS so weit“ sei. Er glaube, dass sein Rückzug der Partei nütze und „Raum für Entfaltung“ gebe. Ohnehin: NEOS heiße ja nicht „Liste Strolz“. Für seine Nachfolge hat Strolz klare Präferenzen - verraten will er diese aber noch nicht.

Lesen Sie mehr …