Matthias Strolz tritt zurück

Bald nicht mehr in der Politik ist NEOS-Chef Matthias Strolz: Er hat heute überraschend seinen Rückzug angekündigt. Die Diskussion über seine Nachfolge an der Parteispitze ist bereits eröffnet. Wie könnte es mit NEOS weitergehen? Im Studio ist der Politikberater Thomas Hofer.

Regierung gescheitert

In Italien hat Staatspräsident Sergio Mattarella die Bildung einer Regierung für gescheitert erklärt. Er appelliert an die zerstrittenen Parteien, eine neutrale Expertenregierung zu unterstützen. Was bedeutet das für das Land? Wir schalten zu unserer Italien-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder.

ZIB24 mit Roman Rafreider, 23.33 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild