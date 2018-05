Gewaltvorwürfe gegen New Yorks Generalstaatsanwalt

Der Generalstaatsanwalt des US-Staates New York und Verfechter der „#MeToo“-Kampagne, Eric Schneiderman, tritt wegen Gewaltvorwürfen zurück. Zwar stünden die Vorwürfe nicht mit seiner Arbeit in Zusammenhang, sie hinderten ihn jedoch daran, seine Aufgabe „in dieser kritischen Zeit“ wahrzunehmen, so Schneiderman gestern (Ortszeit). Sein Amt wolle er heute Abend abgeben. Er weist die Vorwürfe zurück.

Vorwürfe von mehreren Frauen

Mehrere Ex-Partnerinnen werfen dem Juristen laut dem Magazin „New Yorker“ vor, Gewalt angewendet und sie bedroht zu haben. Zwei der Frauen sagten dem Magazin, Schneiderman habe sie wiederholt geschlagen, häufig im Bett nach dem Konsum von Alkohol.

Wie der „New Yorker“ berichtete, gaben die Frauen an, sie hätten sich medizinisch behandeln lassen müssen, nachdem Schneiderman ihnen heftig ins Gesicht und gegen das Ohr geschlagen habe. Zudem soll Schneiderman vorgetäuscht haben, die Frauen zu erwürgen.

Klage gegen Weinstein Company

Schneiderman kündigte seinen Rücktritt nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Vorwürfe an, die er jedoch zurückwies. „In den letzten Stunden wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen mich erhoben, die ich entschieden zurückweise“, sagte er. Zuvor hatte er bereits erklärt, niemals jemanden angegriffen und niemals nicht einvernehmlichen Sex gehabt zu haben.

Schneiderman hatte im Februar die Produktionsfirma Weinstein Company des einstigen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein angeklagt, weil die Firma es versäumt habe, Angestellte trotz deren Beschwerden vor sexuellen Übergriffen Weinsteins zu schützen. Schneiderman gehört den Demokraten an und gilt als Gegner von US-Präsident Donald Trump.