NÖ: Trinkwasser wird knapp wegen Trockenheit

Wegen der Trockenheit der letzten Wochen und Monate wird in einigen Gemeinden in Niederösterreich das Trinkwasser knapp. In Dobersberg (Bez. Waidhofen/Thaya) wurden die Bewohner aufgerufen, vorerst auf das Befüllen der Swimmingpools zu verzichten.

