Schadenersatzprozess nach Missbrauch in Kremsmünster

Am Landesgericht Steyr in Oberösterreich beginnt heute eine Schadenersatzverhandlung zu den jahrelangen sexuellen Missbrauchsfällen eines Paters an Schülern. Einer dieser ehemaligen Schüler klagt nun auf Schadenersatz vom Stift für die erlittenen Qualen.

