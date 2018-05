Waffengewalt, Rassismus: US-Rap-Video macht Schlagzeilen

Das neue Video des US-Rappers Childish Gambino sorgt in den USA für Schlagzeilen. In „This Is America“ thematisiert der Künstler Rassismus und Waffengewalt auf drastische Art und Weise.

Der Song startet vergnüglich mit den Zeilen „We just wanna party“, „we just want the money“. Die Stimmung schlägt aber bald um, der Song entwickelt sich zur düsteren Bestandsaufnahme einer waffenverliebten Nation. Unter anderem wird gezeigt, wie der Musiker einen Mann exekutiert und einen Chor mit einem Maschinengewehr niederschießt.

Childish Gambino ist das Musiker-Alter-Ego des Schauspielers Donald Glover, bekannt aus der Serie „Community“ und seiner eigenen Sitcom „Atlanta“. Glover ist im heuer anlaufenden „Star Wars“-Ableger „Solo: A Star Wars Story“ als Lando Calrissian zu sehen.

„Video packt einen am Hals“

„Childish Gambinos neues Video packt einen am Hals“, schrieb CNN gestern über den Clip, der derzeit die Trendliste auf YouTube anführt. Vorgestellt worden war das Lied von Glover am Samstag in der US-Show „Saturday Night Live“ („SNL“).

Das Video kommt zu einer Zeit, in der die USA immer wieder von Fällen von Polizeigewalt und Massakern an Schulen erschüttert werden. Seit Monaten tobt eine Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze.

Das ambivalente Verhältnis der Amerikanerinnen und Amerikaner zu Schusswaffen sei auch zentrales Thema des Videos, sagte Guthrie Ramsey, Professor für Musikgeschichte an der Universität Pennsylvania, dem „Time Magazine“ (Onlineausgabe): „Waffen und Gewalt sind in den USA einerseits Teil der Unterhaltungskultur und andererseits Teil einer nationalen Debatte.“