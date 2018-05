Basketball: Raptors scheitern in NBA wieder an Cavaliers

Die Cleveland Cavaliers haben zum dritten Mal in Folge die Titelträume der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) platzen lassen. Der Meister von 2016 besiegte die Kanadier mit dem Österreicher Jakob Pöltl in der vergangenen Nacht klar mit 128:93 und entschied damit die Eastern-Conference-Halbfinal-Serie wie schon im Vorjahr mit einem 4:0-„Sweep“ für sich. Während Cavaliers-Superstar LeBron James einmal mehr glänzte, enttäuschten die Leistungsträger der Raptors, auch Pöltl konnte keine Akzente setzen.

