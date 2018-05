Mordverdächtiger verprügelt Mithäftling

Jener Asylwerber aus Nigeria, der in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich einen Mann erschlagen haben soll, hat am Samstag in der Justizanstalt Wiener Neustadt einen Mithäftling schwer misshandelt, berichtet die Tageszeitung „Heute“.

