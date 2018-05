Neue Studie zu 16- bis 34-Jährigen

Bewegungsfreiheit und Mobilität gehört bei jungen Menschen in der EU zur Lebenseinstellung. Eine neue, umfassende Studie zeigt nun Details: Rund ein Drittel der Europäerinnen und Europäer zwischen 16 und 34 Jahren haben entweder konkrete Pläne oder zumindest die Absicht, in den kommenden fünf Jahren in ein anderes EU-Land zu ziehen. Interessant ist dabei auch die Verteilung nach Ländern und Personengruppen.

Lesen Sie mehr …