Stilles Wiederaufrüsten

Russland feiert am Mittwoch den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade und dürfte dabei einiges an neuem Gerät auffahren. Der hochmoderne Kampfjet Suchoi Su-57 wird genauso zu sehen sein wie die laut Kreml „unbesiegbare“ Hyperschallrakete Kinschal und weitere Raketensysteme. Außerdem werden mit großer Sicherheit neue Panzer über den Roten Platz in Moskau rollen. Erstmals öffentlich zu sehen sein soll auch ein ferngesteuerter Panzer, der möglicherweise schon in Syrien im Einsatz war - nicht als einziges neues Waffensystem.

