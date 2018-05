Expertenmeinungen gehen auseinander

Wer täglich bis zu zwölf Stunden arbeiten will, soll das künftig dürfen - so lautet der Duktus für den von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplanten Zwölfstundentag. Überstunden, so heißt es, sollen trotz Ausweitung der Höchstarbeitszeitgrenzen wie bisher abgegolten werden. Ein Zwölfstundentag gälte aber auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit All-in-Verträgen. In der Regel bekommen sie ihre Überstunden pauschal vergütet. Doch Arbeitsrechtler sind sich nun uneins, ob die Klausel eine elfte und zwölfte Stunde inkludiert.

Lesen Sie mehr …