Neuer NEOS-Chef wird im Juni gewählt

NEOS wird nach der Rücktrittserklärung von Parteichef Matthias Strolz bei einer Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni in Wien einen neuen Chef bzw. eine neue Chefin wählen und Strolz verabschieden. Darauf habe sich der Parteivorstand bei einer Sitzung heute verständigt, so Generalsekretär Nikola Donig.

Morgen Vormittag wird der erweiterte Vorstand zusammenkommen und diese Vorgehensweise absegnen. Dabei dürfte Strolz auch einen „Wunsch oder Idee“ zu seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin äußern. Formal wird der neue Parteichef von der Mitgliederversammlung gewählt, bewerben kann sich bis zum 9. Juni jeder. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich dann einem Onlinedialog stellen, bei dem ihnen die Mitglieder Fragen stellen können.

Meinl-Reisinger als Favoritin

Als Favoritin gilt die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die auch auf das Mandat von Strolz im Nationalrat nachrücken könnte, wenn Strolz im Herbst das Parlament verlässt. Donig betonte neuerlich, dass Partei- und Klubführung in einer Hand bleiben sollen.

Damit käme der ebenfalls als möglicher Kandidat genannte Medienmanager und NEOS-Mitbegründer Veit Dengler als neuer Parteichef nicht infrage. Als dritter Kandidat wird der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak genannt. Der Klubobmann bzw. die Klubobfrau wird vom Klub gewählt.

Schellhorn nicht für Amt zu haben

Der Salzburger Landesparteichef Sepp Schellhorn betonte indes heute, dass er keinesfalls Bundesparteiobmann werde. Der Rücktritt von Strolz habe auch ihn überrascht. Und der Termin sei nicht ideal, so Schellhorn.

Nach dem Rücktritt von Strolz äußerte sich dieser im ZIB2-Gespräch gestern näher zu den Motiven seines durchaus überraschenden Rückzugs. Dabei wies er Spekulationen zurück. Es gebe „keine geheimen Pläne, kein viertes Kind, keine Krankheit“ - stattdessen habe er sich für die Übergabe entschieden, da „NEOS so weit“ sei.

Er glaube, dass sein Rückzug der Partei nütze und „Raum für Entfaltung“ gebe. Ohnehin: NEOS heiße ja nicht „Liste Strolz“. Für seine Nachfolge hat Strolz klare Präferenzen - verraten will er diese aber noch nicht.

