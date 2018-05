Lehrerin mit Kopftuch? Urteil in Deutschland erwartet

In Berlin wird für morgen ein Urteil zur Frage, ob eine Berliner Lehrerin in der Schule Kopftuch tragen darf oder nicht, erwartet. Das Urteil könnte Signalwirkung haben. In Österreich gibt es kein gesetzlich verankertes Kopftuchverbot für Lehrerinnen.

Mehr dazu in religion.ORF.at