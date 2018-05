Erzbischof Welby nervös vor royaler Trauung

Der anglikanische Primas Justin Welby hat nach eigenen Worten angesichts der bevorstehenden königlichen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle mit Nervosität zu kämpfen. Er sei „auf Hochzeiten generell nervös, denn für die Paare ist das ein ganz besonderer Tag“, sagte Welby in einem BBC-Interview, aus dem britische Medien heute zitierten.

AP/Sam Mcneil

Gefragt, wie er sich auf die königliche Hochzeit am 19. Mai vorbereite, zitierte der Erzbischof von Canterbury den britischen Rapper Stormzy. In dessen Lied „Blinded by Your Grace“, heiße es in einer Zeile „Ich bleibe voll am Beten und erledige den Job“ („I stay prayed up and get the job done“). Das fasse seine Einstellung sehr gut zusammen, so Welby.

„Fehler unterlaufen“

Erst kürzlich seien ihm bei Hochzeiten Fehler unterlaufen, die er nicht vor aller Welt wiederholen wolle, so Welby weiter. Bei der jüngsten Hochzeit im Lambeth Palace ließ der Erzbischof Medienberichten zufolge versehentlich die Eheringe fallen. Bei der Hochzeit seiner Tochter soll Welby während der Generalprobe die Reihenfolge der Eheversprechen vertauscht haben.

Das geistliche Oberhaupt der Kirche von England wird den Gottesdienst zur Trauung von Prinz Harry und Markle in der historischen Georgskapelle von Windsor Castle leiten. Markle geht mit Prinz Harry ihre zweite Ehe ein. In Vorbereitung auf die Eheschließung ließ sich Markle von Welby bereits taufen und firmen. Der König oder die Königin von England ist seit der Reformation weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche.