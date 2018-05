Allgemeine Unfallversicherung soll bleiben

Nach der Ansage von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA) aufzulösen, und den darauffolgenden Protesten hat die Debatte zur Zukunft der AUVA am Dienstag eine Wende erfahren. Hartinger-Kleins Koaltionspartner ÖVP verständigte sich zumindest in wesentlichen Teilen offenbar intern darauf, dass bei der kommenden Reform der Sozialversicherungen die AUVA in jedem Fall erhalten bleibt. Weiterer Wunsch: Wenn eine neue „Bundesgesundheitskasse“ die Sozialversicherungen ersetzt, dann müssten deren Landesstellen autonom sein.

