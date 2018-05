Eishockey-WM: Raffl greift ÖEHV-Team unter die Arme

In den ersten beiden Spielen der Eishockey-WM in Dänemark haben nur bei den österreichischen Gegnern Akteure aus der National Hockey League (NHL) gespielt. Heute (16.15 Uhr, live in ORF Sport +) gegen die Slowakei hat auch Teamchef Roger Bader NHL-Power zur Verfügung. Michael Raffl von den Philadelpia Flyers greift der heimischen Hockey-„Familie“ unter die Arme. „Ich weiß, was von mir erwartet wird“, sagte der 29-Jährige. Aber Wunderdinge solle man sich nicht erhoffen.

