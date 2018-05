Französisches Parlament zeigt österreichische Doku

Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „Atelier de Conversation“ des Filmemachers Bernhard Braunstein erhält nächste Woche eine Ehrung der besonderen Art: Am Mittwoch wird der Debütfilm des Salzburgers im Kino der Nationalversammlung des französischen Parlaments gezeigt.

„Atelier de Conversation“ porträtiert Menschen aus aller Welt, die aus unterschiedlichen Gründen nach Paris kommen und sich wöchentlich zu einer Konversationsstunde in der Bibliothek im Centre Pompidou treffen, um Französisch zu sprechen. Neben Kriegsflüchtlingen sitzen Geschäftsleute, neben unbekümmerten Studierenden politisch verfolgte Menschen.

„Humanistischer Zugang“

Die Einladung zum Screening kam von Abgeordneten der Partei La Republique en Marche (REM) von Präsident Emmanuel Macron. Der Film war im Februar in den französischen Kinos angelaufen, wo ihn der REM-Abgeordnete Eric Bothorel sah. Bothorel und sein Fraktionskollege Mustapha Laabid werden die Doku nun den Mitgliedern der Nationalversammlung präsentieren.

Sixpackfilm

„In einer von Populismus vergifteten Migrationsdebatte bietet der Film einen humanistischen und solidarischen Zugang“, sagte Regisseur Braunstein in einer Aussendung. „Es ist gut, dass der Film auch politische Entscheidungsträger erreicht.“ Eine Vorführung in der Europäischen Kommission ist ebenfalls bereits in Planung.