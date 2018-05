20.000 Kücken auf Brüsseler Flughafen vergast

Das Töten von 20.000 Kücken auf dem Brüsseler Flughafen sorgt in Belgien für Ärger. Mehrere Politiker reagierten heute empört darauf, dass die für die Demokratische Republik Kongo gedachten Tiere am Wochenende wegen eines Transportproblems vergast wurden. Der flämische grüne Abgeordnete Bart Caron sprach von einem Vorfall wie in „Absurdistan“.

Container blieb in brennender Sonne stehen

Die Kücken sollten eigentlich nach Kinshasa in der DR Kongo geflogen werden. Doch scheiterte der Abflug zweimal aus technischen Gründen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der Transportcontainer laut Belga das ganze Wochenende über auf dem Asphalt in der brennenden Sonne. Der Exporteur wollte den Container Medienberichten zufolge nicht zurücknehmen.

Um das Leiden der Tiere zu stoppen, sollten sie schließlich am Sonntagabend vergast werden. Die Flughafenfeuerwehr weigerte sich jedoch, weshalb ihre Kollegen aus dem benachbarten Ort Zaventem gerufen wurden und zur Tat schritten.

Fall sorgt für Empörung

Das Vorgehen löste in Belgien Empörung aus. „In jedem Fall muss der verantwortliche Exporteur in die Verantwortung genommen werden, vielleicht auch der Flughafen selbst“, sagte der Grüne Caron. Sein parteiloser Kollege Hermes Sanctorum meinte: „Es ist so weit gekommen, dass die tierfreundlichste Lösung bei Transporten das Töten ist.“

Es gebe wohl keinen Unterschied mehr zwischen einfachen Amazon-Paketen und Tieren. Der Abgeordnete Jelle Engelbosch von der flämisch-nationalistischen N-VA sprach hingegen von einer „notwendigen, dringenden Entscheidung“.