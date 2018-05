Gedenken im Bundeskanzleramt

Die Rede des Schriftstellers Michael Köhlmeier anlässlich der NS-Gedenkveranstaltung des Parlaments am Freitag sorgt weiter für Diskussionen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält es laut „Tiroler Tageszeitung“ für „verfehlt, die Schließung der Westbalkan-Route mit den Verbrechen der NS-Zeit zu vergleichen“. Das weise er auf Schärfste zurück, so Kurz. Die Kontroverse geht damit während des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs in eine neue Runde. Zuvor hatte die Bundesregierung des Jahrestags mit einem Festakt im Bundeskanzleramt gedacht.

