Neue AUA-Boeing-777 in Wien-Schwechat gelandet

Die neue Boeing 777-200ER der Austrian Airlines (AUA) ist am Dienstagnachmittag in Wien gelandet. „Servus and Welcome to Vienna Papa Fox“, twitterte die Fluglinie kurz nach 16.00 Uhr. Eigentlich hätte der Großraumflieger mit der Registrierung OE-LPF von einer Eurofighter-Eskorte des österreichischen Bundesheeres begleitet werden sollen, aufziehende Gewitter in der Steiermark verhinderten das aber.

APA/Robert Jäger

Gestartet war das Großraumflugzeug in Hongkong. Dort hatte es am Sonntag seinen technischen Abnahmeflug absolviert. Bei diesem ging es darum, dass Piloten und Techniker der AUA überprüfen konnten, ob der technische Zustand des Fliegers dem Standard der österreichischen Fluglinie entspricht.

Der neue Flieger ist die sechste Boeing 777 in der AUA-Flotte. 306 Passagiere finden in dem Flugzeug der österreichischen Lufthansa-Tochter Platz.