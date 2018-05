„NYT“: Trump will aus Iran-Atomdeal aussteigen

Laut einem Bericht der „New York Times“ will US-Präsident Donald Trump seine Drohungen wahr machen und aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Das soll Trump bei einem Telefonat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bestätigt haben.

Das französische Präsidialamt widersprach dem allerdings. Diesem zufolge gab Trump im Telefongespräch mit Macron keinen Hinweis darauf, wie seine Ankündigung zum Atomabkommen lauten wird. Auch das Weiße Haus dementierte den Bericht. Allerdings wurde auch der Nachrichtenagentur AP von zwei anonymen Quellen ein Ausstieg bestätigt.

„NYT“: Alte und neue Sanktionen

Die Zeitung berief sich wiederum auf eine von dem Vorgang unterrichtete Person. Laut dem Bericht der „NYT“ seien die USA bereit, alle gegen den Iran verhängten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, die im Zuge des Abkommens ausgesetzt wurden. Zudem sollten weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt werden.

Wie die Zeitung unter Berufung auf eine zweite Person weiter berichtete, scheiterten die Verhandlungen über einen Fortbestand des Abkommens an der Forderung Trumps, über 2030 hinaus an strenge Grenzen für die iranische Produktion von atomarem Brennstoff festzuhalten.

Offizielle Entscheidung am Abend

Am Abend will Trump offiziell seine Entscheidung zu dem 2015 nach langwierigen Verhandlungen geschlossenen Atomabkommen bekanntgeben. Er hat das Abkommen wiederholt scharf kritisiert. Er äußert sich damit vier Tage vor dem Fristablauf am 12. Mai. Bis dahin muss er spätestens darüber entschieden haben, ob er Sanktionen gegen den Iran noch einmal aussetzt. Dazu sind die USA im Rahmen des Atomdeals verpflichtet.

In der EU hatte Trumps Drohung für Alarmstimmung gesorgt. Die Europäische Union wolle trotzdem an dem Abkommen festhalten, so eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel: „Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen.“