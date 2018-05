Italien: Frau könnte „neutrale Regierung“ anführen

Nachdem die Bemühungen zur Bildung einer Regierungskoalition in Italien gescheitert sind, bastelt Präsident Sergio Mattarella an einer Expertenregierung, die bis Ende 2018 im Amt bleiben soll. Noch diese Woche will Mattarella einer parteiunabhängigen Persönlichkeit den Auftrag zur Bildung einer neutralen Regierung erteilen, berichteten italienische Medien mit Bezug auf Kreise um den Staatschef heute.

Premiere in Italien

Nicht ausgeschlossen wird dabei, dass Mattarella eine Frau mit der Regierungsbildung beauftragen wird, was es in Italien noch nie gab. Als mögliche Kandidatinnen gelten Lucrezia Reichlin, Wirtschaftsexpertin und Professorin an der London Business School, Marta Cartabia, jüngste Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts in der Geschichte Italiens, und die Ex-Präsidentin der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI, Anna Maria Tarantola.

Der neue Ministerpräsident oder die neue Ministerpräsidentin sollte sich kommende Woche dem Parlament einer Vertrauensabstimmung unterziehen. Wer die Expertenregierung im Parlament unterstützen wird, ist jedoch unklar. Die zwei stärksten im Parlament vertretenen politischen Kräfte - die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega - wehren sich gegen ein Kabinett aus Fachleuten und drängen auf eine Neuwahl im Juli.

Lega drängt Berlusconis Forza zum Rückzug

Die Lega rief unterdessen ihren Allianzpartner Forza Italia dazu auf, sich zurückzuziehen und damit eine Regierung zwischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung möglich zu machen. Die Partei des Ex-Premiers Silvio Berlusconi solle einen „Schritt zur Seite“ machen. Dagegen wehrt sich Berlusconi aber heftig. Die Fünf-Sterne-Bewegung verweigert eine Allianz mit Forza Italia.

Nach der Parlamentswahl am 4. März waren alle Versuche, eine Regierung zu bilden, gescheitert. Bei der Wahl hatte das Bündnis rechter Parteien die meisten Stimmen auf sich vereint (36 Prozent), aber die Fünf-Sterne-Bewegung wurde mit knapp 32 Prozent der Stimmen die stärkste Einzelpartei. Beide kommen alleine auf keine Mehrheit.