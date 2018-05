EU will an Abkommen festhalten

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag verkündet, was viele in der EU befürchtet hatten: Die USA ziehen sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurück. In einer Ansprache im Weißen Haus begründete er seine Entscheidung damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Die iranischen Versprechungen, das Land wolle sein Nuklearprogramm nur für zivile Zwecke nutzen, hätten sich als „Lüge“ erwiesen. Trump hatte den Deal immer wieder als völlig unzulänglich kritisiert. Die EU will hingegen an den Vereinbarungen festhalten - ebenso wie die UNO und der Iran selbst.

