Parteivorstand tagt am Mittwoch

Der scheidende NEOS-Chef Matthias Strolz hat am Dienstag eine „persönliche Empfehlung“ für Beate Meinl-Reisinger als Nachfolgerin abgegeben. „Ja, sie ist meine Favoritin“, so Strolz. Der erweiterte Parteivorstand tagt am Mittwoch, um sich mit der Nachbesetzung zu befassen. Strolz hatte tags zuvor überraschend den Abschied von der NEOS-Spitze verkündet. Er wird bis Ende Juni den Parteivorsitz abgeben und bis zum Herbst die Führung des Parlamentsklubs in neue Hände legen.

