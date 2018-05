Stars posen und beten bei der Met Gala

Rihanna als glitzernde Päpstin, Katy Perry als geflügelter Erzengel: Eines der prestigeträchtigsten Fashionevents, die Met Gala am Montagabend in New York, hat ihre Gäste heuer zu sakralen Outfits inspiriert - bei dem Motto „Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft“ kein Wunder. Den kirchlichen Segen ließen sich die Veranstalter vorsorglich geben, um Skandalen zu entgehen. Den Stars dürfte es gefallen haben. Die Promidichte der Gala kann mittlerweile mit der Oscar-Verleihung mithalten.

