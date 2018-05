US-Regierungskreise: Trump will Ausstieg aus Atomdeal

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben aus seiner Regierung den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran beschlossen. Nach Angaben eines Regierungsmitarbeiters in Washington will der Präsident diese Entscheidung in seiner für 20.00 Uhr (MESZ) geplanten Ansprache im Weißen Haus bekanntgeben. Trump hat die 2015 geschlossene Vereinbarung zur Begrenzung des iranischen Nuklearprogramms stets als völlig unzulänglich kritisiert.

Auch die „New York Times“ berichtete, Trump wolle in seiner Ansprache auch die erneute Inkraftsetzung sämtlicher US-Sanktionen gegen Teheran verkünden, die auf Basis des Atomabkommens aufgehoben worden waren. Darüber hinaus wolle er noch zusätzliche Strafmaßnahmen gegen den Iran verhängen. Entsprechend habe Trump bereits den französischen Staatschef Emmanuel Macron informiert.

EU-Vertreter hatten sich heute noch einmal um eine Rettung des Abkommens bemüht. Bei einem Treffen mit dem iranischen Vizeaußenminister Abbas Araktschi in Brüssel bekräftigten sie „ihre Unterstützung für die fortgesetzte, vollständige und wirksame Umsetzung“ des Abkommens „durch alle Seiten“.