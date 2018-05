Michael Köhlmeier zur Debatte über Gedenkrede im Studio

Mit seiner Rede beim Gedenken gegen Gewalt und Rassismus hat der Schriftsteller Michael Köhlmeier am Freitag bei FPÖ und ÖVP Protest ausgelöst. Köhlmeier ist Gast im ZIB2-Studio.

Trump zum Atom-Abkommen mit dem Iran

Steigen die USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran aus oder nicht? Präsident Donald Trump wollte heute Klarheit schaffen. In der ZIB2 Live-Schaltungen mit Ernst Kernmayer in Washington und Jörg Winter in Teheran.

Eröffnung Filmfestspiele in Cannes

In Cannes beginnen die 71. Filmfestspiele. Christian Konrad meldet sich mit einem ersten Bericht.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild