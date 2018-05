„Brexit“: Johnson geht auf Distanz zu May

Der britische Außenminister Boris Johnson ist im Streit über das künftige Verhältnis seines Landes zur Zollunion nach dem „Brexit“ auf Kollisionskurs mit Regierungschefin Theresa May gegangen. Pläne der Regierung, eine Zollpartnerschaft mit der Europäischen Union zu schließen, bezeichnete Johnson in einem Interview mit der „Daily Mail“ heute als „verrückt“.

Sollte sich May durchsetzen, könnte Johnson zurücktreten, spekulieren britische Medien. London will nach dem „Brexit“ aus der Zollunion austreten, die Grenzkontrollen aber so gering wie möglich halten. Wie das gehen soll, ist umstritten. Mitglieder einer Zollunion vereinbaren gemeinsame Zölle an ihren Außengrenzen, an den Binnengrenzen werden keine Zölle erhoben. Grenzkontrollen sind daher bisher überflüssig.

Sollten sie eingeführt werden, wäre vor allem die rund 500 Kilometer lange Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland betroffen.