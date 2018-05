„Persönliche Empfehlung“ von Strolz

Der scheidende NEOS-Chef Matthias Strolz hat am Dienstag eine „persönliche Empfehlung“ für Beate Meinl-Reisinger als Nachfolgerin abgegeben. Diese nahm den Ball im ORF-„Report“ prompt auf und kündigte ihre Kandidatur an. Sollte sie bei der Mitgliederversammlung am 23. Juni gewählt werden, will Meinl-Reisinger vom Wiener Landtag in den Nationalrat wechseln und den Klubvorsitz übernehmen. Diskutiert wird die Nachfolge am Mittwoch im erweiterten NEOS-Vorstand. Meinl-Reisinger rechnet damit, dass sich noch Gegenkandidaten melden werden.

