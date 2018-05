Scharfe Sanktionen angedroht

Trotz großen Widerstands vor allem vonseiten der EU ziehen sich die USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurück. Das verkündete US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen, so Trump. Teheran hält vorerst am Atomabkommen fest, droht aber gleichzeitig damit, dass die Urananreicherung im Notfall wieder unbegrenzt aufgenommen werden könne. Während Israel und Saudi-Arabien Trumps Beschluss erwartungsgemäß begrüßen, sind EU, Russland und UNO bestürzt. Nun dreht sich alles um die Frage, ob das Abkommen weiter Bestand haben kann.

Lesen Sie mehr …