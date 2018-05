US-Außenminister Pompeo in Nordkorea eingetroffen

US-Außenminister Mike Pompeo ist heute in Nordkorea eingetroffen. Dort soll er das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorbereiten, wie Trump gestern in Washington bekanntgab.

Pompeos Programm für den Besuch in Pjöngjang wurde zunächst nicht bekannt. Unklar war somit auch, wen er in der nordkoreanischen Hauptstadt treffen würde. Es ist bereits der zweite Besuch Pompeos in Pjöngjang innerhalb weniger Wochen, allerdings sein erster als Außenminister.

Mit Spannung erwartet wird auch, ob Pompeo die in Nordkorea inhaftierten US-Bürger in die USA holen wird. Frühere Gefangene waren in der Vergangenheit ranghohen US-Vertretern bei Besuchen in dem Land übergeben worden.

Ranghohes Politikertreffen in Asien

Pompeos Besuch in Nordkorea erfolgt inmitten einer Reihe von Treffen ranghoher Politiker in der Region: Gestern reiste Kim zu einem Besuch zu Chinas Staatschef Xi Jinping, heute kommen in Tokio Japans Ministerpräsident Shinzo Abe, Chinas Regierungschef Li Keqiang und Südkoreas Präsident Moon Jae In zu einem Dreiergipfel zusammen, bei dem es unter anderem um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel gehen soll.

Nachdem die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea im vergangenen Jahr zugenommen hatten, kam im Februar diplomatische Bewegung in den Konflikt. Ende April trafen Kim und der südkoreanische Staatschef Moon zu einem historischen Gipfeltreffen im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea zusammen.

Dabei bekannten sie sich zum Ziel eines dauerhaften und stabilen Friedens und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel. Trump will in wenigen Wochen zu einem historischen Gipfel mit Kim zusammenkommen.