Iran zweifelt an Trumps Kompetenz

Der Iran will sich nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen nicht aus der Ruhe bringen lassen und zeigt US-Präsident Donald Trump die kalte Schulter. Teheran setzt auf Gespräche mit den anderen Unterzeichnerstaaten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland, um das Abkommen noch zu retten, wie der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Mittwoch bekanntgab. Die Pendeldiplomatie werde bald beginnen. Trump sei mental nicht in der Lage, mit Problemen umzugehen, so der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani. Der Ölpreis zieht unterdessen an.

